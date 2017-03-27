السجن 7 سنوات لسبعة متهمين بمهاجمة مدرعة تابعة للداخلية في الشاخورة

2017-03-27 - 3:28 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدة سبع سنوات، وبراءة 3 آخرين بواقعة الاعتداء على مدرعة للشرطة متمركزة في الشاخورة بـ «المولوتوف»، وإصابة رجل أمن كان بداخلها بحروق سطحية بالوجه.

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة بالنسبة للمتهم السادس بأن إسناد الاتهام للمتهم جاء نتيجة إقرار المتهم الثالث بمحضر الضبط، وهو إقرار تتشكك فيه المحكمة، فهو لم يحدد على نحو جازم في إقراره وإنما قرر باسم ثنائي ولم يدلي بمواصفات تطمئن إليها بأنه الشخص المعني ولم يساند ذلك الإقرار قول أياً من المتهمين الآخرين.

وعن المتهمين التاسع والعاشر فإن إقرار المتهم الخامس لم يعزز بأي دليل وأن تحريات الضابط أكدت عدم اشتراك المتهم التاسع، ناهيك عن سفر الأخير خارج البحرين ظهراً بينما الواقعة حدثت مساءً.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ 10 أنهم في ليلة 17 مارس/ آذار 2016 اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي لم تفضِ لوفاته أو عجزه عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً.