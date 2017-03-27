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الانتربول يرفض طلبا كويتيا بتوقيف النائب السابق عبدالحميد دشتي
2017-03-27 - 5:51 م
مرآة البحرين: قالت الشرطة الدولية (الانتربول) إن البيانات التي قدمتها السلطات القضائية الكويتية بحق النائب السابق عبدالحميد دشتي لا تتوافق مع قواعد الانتربول.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في ردها على سؤال للنائب مساعد الطباطبائي بشأن جلب دشتي بالانتربول، إن اللجنة القانونية في الشرطة الدولية رفضت الطلب الكويتي وأوصت بحذف بيانات الكويت من الانتربول.
وكانت محاكم كويتية قد أدانت النائب دشتي بسبب تعبيره عن مواقفه الرافضة للحرب السعودية على اليمن ودعمها للإرهابيين في سوريا والعراق، وانتقاداته لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
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