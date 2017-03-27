قناة الحياة: حمد بن عيسى التقى مبارك… ومصدر بحريني ينفي

2017-03-27 - 11:10 م

مرآة البحرين: قالت قناة الحياة الفضائية، فى خبر عاجل، إن الملك البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، زار اليوم الاثنين، الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى منزله بمنطقة مصر الجديدة.

وكان حمد بن عيسى قد وصل القاهرة وأجرى مباحثات رسمية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

من جهتها، نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن "مصدر بحرينى رفيع المستوى نفيه ما تردد حول تلك الزيارة"، وأوضح أن الملك وصل مصر ظهر اليوم وكان فى استقباله الرئيس السيسى وجرى بينهما مباحثات هامة طوال اليوم.

وأكد المصدر، أن أجندة ملك البحرين لم يدرج عليها أي لقاءات أو مواعيد اليوم.