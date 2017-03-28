السجن 3 و7 سنوات لخمسة متهمين بحرق إطارات ووضع قنبلتين وهميتين في بوري

2017-03-28 - 12:42 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن 3 متهمين لمدة 7 سنوات وبحبس آخرين 3 سنوات بقضية وضع هيكلين محاكيين لأشكال المتفجرات بمنطقة بوري وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وبشأن عقوبة المتهمين بحبسهما 3 سنوات، ذكرت المحكمة أن المتهمين قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وأصدرت المحكمة حكمها على المتهمين الذين قاموا في 25 سبتمبر/ أيلول 2016 بوضع وآخرين نموذجين محاكيين لأشكال المتفجرات في الطريق العام تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم أشعلوا وآخرين حريقاً تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنهم اشتركوا في تجمهر الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف، كما أنهم حازوا وأحرزوا «مولوتوف».