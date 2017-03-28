الاستئناف تؤيد السجن سنتين و3 سنوات لخمسة متهمين بحيازة مولوتوف

2017-03-28 - 12:44 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حكم أول درجة بسجن 3 مستأنفين لمدة 3 سنوات وبمعاقبة آخرين لمدة سنتين وبمصادرة الجسم الوهمي المضبوط بقضية جسم وهمي وحرق وحيازة مولوتوف.

وأدانت المتهمين الخمسة لأنهم في 9 مارس/ آذار 2015 وضعوا وآخرين مجهولين نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام، كما أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في منقولات تنفيذاً لغرض إرهابي وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار.