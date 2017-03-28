الاستئناف: السجن 7 سنوات لمتهم بوضع قنابل وهمية في جدحفص

2017-03-28 - 1:03 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا السادسة أمس، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد حكم إدانة مستأنف بالسجن 7 سنوات لوضعه أربعة نماذج محاكية للمتفجرات بمنطقة جدحفص.

ووجهت النيابة العامة للمستأنف تهمة أنه في عام 2016، وضع وآخرين مجهولين في الطريق العام أربعة نماذج محاكية للمتفجرات تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتزعم السلطات أن معلومات وردت إليها عن وجود 11 جسماً غريباً، تم وضعها من قبل مثيري الشغب داخل منطقة جدحفص، وانتقلت الجهات المختصة إلى الموقع وتم التعامل مع الأجسام الغريبة من قبل فريق التدخل السريع، وتبين بأنها أجسام للمتفجرات وهمية لها عدة أشكال منها عبارة عن أسطوانة غاز وأسلاك كهربائية، وأخرى علبة بلاستيكية، وعبوة وهمية صنعت من حوض أصيص الزراعة، مدعية أنها توصلت للمتهم من خلال التحريات.