وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي في الأردن

2017-03-28 - 1:05 م

مرآة البحرين: قالت وكالة أنباء البحرين أن وزير الخارجية خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة التقى نظيره السعودي عادل الجبير في الأردن.

وأضافت أن اللقاء جاء على هامش "اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثامنة والعشرين المنعقدة في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية" حيث تم بحث "الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية وأهم التطورات ومجمل الأوضاع في المنطقة".