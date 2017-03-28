خليفة بن سلمان يثني على الأجهزة الأمنية لكشفها خلية إرهابية مزعومة

2017-03-28 - 1:54 م

مرآة البحرين: أثنى رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة على جهود الأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض على خلية إرهابية مزعومة.

وفي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي (الإثنين 27 مارس/آذار 2017) الذي ترأسه، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للداخلية ومنتسبيها على ما وصفه بالدور المحوري في حفظ الأمن والاستقرار والتصدي للإرهاب.

وكانت السلطات الأمنية أعلنت قبل يومين عن كشفها لخلية إرهابية على صلة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراق، فيما نفت إيران هذه الاتهامات التي وصفتها بالملفقة.