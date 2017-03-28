10 بالمئة من الأسر البحرينية تتلقى مساعدات اجتماعية

2017-03-28 - 2:13 م

مرآة البحرين: أظهرت إحصاءات رسمية أن ما يقارب 15 ألف أسرة بحرينية تتلقى مساعدات اجتماعية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام 2016، وهو ما يعادل تقريباً 10 في المئة من إجمالي الأسر البحرينية والذي يزيد قليلاً عن 149 ألف أسرة.

وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مرئياتها لمجلس النواب تعليقاً على مقترح نيابي على أن «هناك ما يقارب من 15 آلاف أسرة بحرينية تستفيد من المساعدات الاجتماعية، بحد أدنى 70 ديناراً (للفرد في الأسرة) شهرياً، و120 ديناراً لشخصين (الزوج والزوجة)، وبزيادة 25 ديناراً لكل فرد في الأسرة (الأبناء).