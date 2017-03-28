2017-03-28 - 2:21 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يقوم بزيارة لمصر، أهمية التوصل إلى "تسويات سياسية" لأزمات المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان عقب محاثات أجراها السيسي والعاهل البحريني مساء الإثنين في القاهرة أن الرجلين تشاورا حول عدد من "الموضوعات المطروحة على القمة العربية" المقرر عقدها في الأردن الأربعاء و"أكدا أهمية خروجها بقرارات مؤثرة وعملية".

وأضاف أن السيسي وملك البحرين شددا على "أهمية دعم كافة محاولات التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بما يساهم في استعادة الأمن في المنطقة العربية، ويدعم استقرار دولها ومؤسساتها الوطنية ويصون سلامتها الإقليمية ومقدرات شعوبها".

ويتوقع أن يشارك 17 من قادة الدول في القمة، بينهم، إلى جانب العاهل الاردني عبد الله الثاني، والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.