منع مراسم ختام عزاء الشهيد حمدان... وصدامات في كرباباد والحلة

2017-03-28 - 7:59 م

مرآة البحرين: منعت قوات النظام في البحرين الثلاثاء (28 مارس/ آذار 2017) إقامة مراسم عزاء الشهيد مصطفى حمدان الذي توفي الجمعة متاثرا بإصابته بالرصاص في رأسه بعد ان هاجمت قوات مدنية (26 يناير/ كانون الثاني) الماضي المعتصمين في الدراز.

وأغلقت دوريات للشرطة جميع المنافذ المؤدية إلى كرباباد القريبة من الحي التجاري بضاحية السيف، ومنعت الخطيب الديني من الدخول للمنطقة. كما نشرت وزارة الداخلية عربات وآليات مدرعة داخل الأحياء السكنية.

وحاصرت القوات المأتم الذي كان من المقرر أن ينطلق منه موكب المعزين باتجاه مقبرة الحلة. وانتشرت عربات الشرطة بامتداد الطريق وصولا للمقبرة التي تمت محاصرتها أيضا.

وقالت والدة الشهيد مصطفى إن قوات النظام اعترضت طريقها صوب المقبرة، وهددتها بالضرب في حال أصرّت على الدخول إلى المقبرة.

وأطلقت قوات النظام قنابل الغاز والرصاص الانشطاري (الشوزن) على المعزين في كرباباد الذين أصّروا على استكمال مراسم العزاء. وشهدت المنطقة مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وفي الحلة، واجه معزّون غاضبون القوات داخل مقبرة الحلة بعد أن صوّبت نحوهم قنابل الغاز بالقرب من قبر الشهيد حمدان.