الشهيد مصطفى حمدان في وصيته: لا تسلموا الفقيه ولا تنحنوا للظالم

2017-03-28 - 10:31 م

مرآة البحرين: نشرت عائلة الشهيد مصطفى حمدان اليوم الثلاثاء (28 مارس/ آذار 2017) نص وصيته التي كتبها بيده قبل استشهاده خلال مشاركته في الاعتصام حول منزل الزعيم الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم.

الشهيد حمدان قال في وصيته "الأمر الأهم ألّا تُسلِموا الفقيه، وألّا تنحنوا للظالم"... وفيما يلي النص الكامل لما كتبه:

صديقي وأخي مهدي ... لاتحزن على فِراقنا عن بعض، وإن كان لكَ نصيبٌ ؛ فسيأتي اليوم الذي نكون فيهِ معاً، فلا تستعجل الشهادة.

أوصيكَ أخي أن تبرَّ بأمي، وأن تزورها وأن تتفقد احتياجاتها. فقد كنتُ (أثناء المرابطة) أكتفي بزيارتها. والأمر الأهم ألّا تُسلِموا الفقيهَ للظالِم.

واطلب من الشباب أن يسامحوني ويُبرّؤا ذمتي إن كنتُ قد آذيتهم أو ضايقتهم في أمر. .... نصركم الله على الظالمين.

إليكم يا أهلي ... إنني الآن مرفوع الرأس، تفخر بي أمّي ويفخر بي أبي .. وإن شاء الله نلتقي في يوم القيامةِ بأعمالنا الصالحة. الأمر الأهم ألّا تُسلِموا الفقيه، وألّا تنحنوا للظالم، كونوا على خط أهل البيت (عليهم السلام) في كلّ خطوة. ختاماً أوصيكم بأمي، وبأن لا تحزنوا فأخوكم شهيد. ..

مع السلامة جميعا.