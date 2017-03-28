2017-03-28 - 10:45 م

مرآة البحرين (أ ف ب): رفضت ايران الثلاثاء اتهامات السلطات البحرينية بوقوفها وراء "خلية إرهابية" أعلنت عن تفكيكها معتبرة تلك التصريحات "واهمة".

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي "من المفاجئ ان تواصل السلطات البحرينية الإصرار على تكرار مزاعم عقيمة لا اساس لها واتهام الجمهورية الاسلامية"، على ما نقلت صحيفة "ايران ديلي" الحكومية.

واعلنت الداخلية البحرينية الاحد عن تفكيك خلية "إرهابية" من 14 عضواً اتهمتها بالتخطيط لشن هجمات ضد كبار الشخصيات وقوات الأمن في هذه المملكة الخليجية الصغيرة، وقالت ان أفرادها خضعوا لتدريب عسكري تحت إشراف الحرس الثوري، قوات النخبة التابعة للنظام الإيراني، وحزب الله العراقي.

وأضافت ان أعضاء المجموعة يعملون "تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ" من بحرينيين اثنين فارين في إيران.

وتابع المتحدث الإيراني أنه الأجدى بحكومة البحرين "الواهمة" التركيز على إنهاء "القمع وتوقيف القيادات الدينية وإتاحة حرية التعبير" لشعبها.

تشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

في بداية آذار/مارس، خطت مملكة البحرين خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بـ"الإرهاب" أمام المحاكم العسكرية.