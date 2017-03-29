أحكام بالإعدام لمتهمين والمؤبد لخمسة آخرين في قضية تفجير سترة

2017-03-29 - 11:20 ص

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) بإعدام كلٍّ من محمد إبراهيم آل طوق، ومحمد رضي عبدالله وإسقاط جنسيتهما، والسجن المؤبد لكلٍ من صلاح سعيد، إبراهيم جعفر حسن، علي عبدالكريم مرزوق، ليث خليل آل طوق وعلي أحمد علي، وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للمتهمين السيد مرتضى السندي وقاسم عبدالله علي.

كما حكمت المحكمة على القيادي في الوفاق والنائب السابق الشيخ حسن عيسى بالحبس 10 سنوات في نفس القضية، وعاقبت آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت بإدانة 24 متهماً بقضية قتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة آخرين، وتهمة تمويل الجماعة الإرهابية من قبل عضو جمعية الوفاق الشيخ حسن عيسى.