» أخبار
أحكام بالإعدام لمتهمين والمؤبد لخمسة آخرين في قضية تفجير سترة
تفجير سترة
2017-03-29 - 11:20 ص
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) بإعدام كلٍّ من محمد إبراهيم آل طوق، ومحمد رضي عبدالله وإسقاط جنسيتهما، والسجن المؤبد لكلٍ من صلاح سعيد، إبراهيم جعفر حسن، علي عبدالكريم مرزوق، ليث خليل آل طوق وعلي أحمد علي، وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للمتهمين السيد مرتضى السندي وقاسم عبدالله علي.
كما حكمت المحكمة على القيادي في الوفاق والنائب السابق الشيخ حسن عيسى بالحبس 10 سنوات في نفس القضية، وعاقبت آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت بإدانة 24 متهماً بقضية قتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة آخرين، وتهمة تمويل الجماعة الإرهابية من قبل عضو جمعية الوفاق الشيخ حسن عيسى.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-03-29السجن سنتان و5 سنوات لثلاثة متهمين بوضع قنبلة وهمية في البلاد القديم
- 2017-03-29تجديد حبس شرطي متهم بالإتجار بالبشر وإجبار فتيات على ممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية
- 2017-03-29الاستئناف: السجن 5 سنوات لمتهمين بالهروب من حافلة نقل السجناء
- 2017-03-29السجن 10 سنوات للقيادي في الوفاق الشيخ حسن عيسى
- 2017-03-28أ ف ب: إيران ترفض اتهامات البحرين بوقوفها وراء خلية "إرهابية"
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus