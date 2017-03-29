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السجن 10 سنوات للقيادي في الوفاق الشيخ حسن عيسى
2017-03-29 - 11:50 ص
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (الأربعاء 29 مارس/آذار 2017) بالسجن 10 سنوات على القيادي البارز في الوفاق، والنائب السابق الشيخ حسن عيسى.
وكان عيسى اتهم بتمويل "جماعة إرهابية" مزعومة، اتهمتها السلطات بإحداث تفجير في سترة راح ضحيته شرطيين، وجرح 6 آخرين.
وقضت المحكمة ذاتها على اثنين من المتهمين بالإعدام، و5 آخرين بالسجن المؤبد، فيما أصدرت أحكام تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات على باقي المتهمين.
كما قضت المحكمة بإسقاط جنسية 8 متهمين من أصل 24 متهما في القضية (12 منهم محبوسين).
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