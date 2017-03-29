الاستئناف: السجن 5 سنوات لمتهمين بالهروب من حافلة نقل السجناء

2017-03-29 - 12:51 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا سجن متهم لمدة 5 سنوات بواقعة الهروب من حافلة نقل الموقوفين، التي كانت تنقلهم من سجن الحوض الجاف.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بالسجن 5 سنوات على 9 متهمين بالهروب من حافلة نقل السجناء، التي كانت تنقلهم من سجن الحوض الجاف، وألزمتهم المحكمة بدفع مبلغ 1217.700 ديناراً قيمة التلفيات التي حدثت في حافلة نقل الموقوفين.

الواقعة التي حدثت في (22 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، بدأت بتعرض الحافلة التي تقل الموقوفين للمحكمة للاصطدام المفتعل من قبل سيارة من المقدمة وأخرى من الخلف ما اضطر السائق للتوقف، وتفاجأ بمهاجمة قائدي السيارتين للحافلة وتهديد الشرطة المتواجدين فيها باستخدام سلاح أبيض وأسياخ حديدية، وقام الموقوفون داخل الحافلة أيضاً بتهديد الشرطة وإجبارهم على فتح باب الحافلة بالقوة، وتمكن 6 موقوفين من الهرب بمساعدة المتهمين الثلاثة وآخر مجهول.

وشهد فلبيني وهندي موقوفان وكانا في الحافلة وقت وقوع الجريمة بمضمون الواقعة، فيما دلت التحريات على أن المتهم الرابع أثناء تواجده بالتوقيف اتصل بالمتهم الأول واتفق معه على أن يقوموا بتهريب المتهمين، وتولى المتهم الأول مع الثامن والتاسع وآخر مجهول تنفيذ العملية، حيث قاموا بسرقة سيارتين وتعقبوا حافلة الموقوفين، ونفذوا الجريمة والتي أسفرت عن هروب 6 موقوفين تم القبض عليهم في وقت لاحق.

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة بعد أن أسندت لهم جميعاً أنهم استعملوا وآخر مجهول القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من أفراد الشرطة بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهم وهو حراسة ورقابة المحبوسين، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وأعد المتهمون الأول والثاني والتاسع ومجهول لذلك سيارتين وتوجهوا لمكان مرور الحافلة التي تقل باقي المتهمين وقاموا بمصادمتها من الأمام والخلف محدثين إصابات برجال الشرطة وهاجموهم مهددينهم باستخدام أسلحة بيضاء وأسياخ وأجبروهم على فتح أبواب الحافلة وقام باقي المتهمون بمهاجمة المجني عليهم من داخل الحافلة وتمكنوا جميعاً من فتح الباب بالقوة والهروب.

وأسندت لهم أنهم أتلفوا عمداً أملاكاً عامة مخصصة للمصالح الحكومية وبلغت التلفيات 1217 ديناراً، ودخلوا عقاراً وهو مدرسة الحد الابتدائية للبنين خلافاً لإرادة صاحب الشأن عليها، واعتدوا على سلامة جسم المجني عليهم.