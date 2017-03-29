تجديد حبس شرطي متهم بالإتجار بالبشر وإجبار فتيات على ممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية

2017-03-29 - 2:08 م

مرآة البحرين: أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتجديد حبس شرطي 15 يوما، على ذمة قضية اتجار بالبشر في فتيات كولومبيات.

وتعود تفاصيل الواقعة لورود معلومات عن أن شرطيا عربيا، يعمل في الدوريات المدنية يمارس أعمالا مخالفة للقانون. وأكدت التحريات التي أجريت حوله أن الشرطي (38 سنة) يقوم بالتعاون مع متهم آخر كولومبي، بالاحتيال على فتيات كولومبيات، من خلال نشر إعلانات في مواقع التواصل هناك، تفيد بوجود فرص للعمل في البحرين، ويتم التواصل مع المتقدمات عن طريق المتهم الثاني الكولومبي، ويتم اختيار الفتيات وإرسالهن إلى البحرين، حيث يستقبلهما المتهمان ويقومان باحتجازهن في أحد الفنادق، وإجبارهن على ممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم التوجه للفندق، وإخراج الفتيات المحتجزات، واللاتي أكدن ماجاء في التحريات، وأن المتهم (الشرطي) يقوم بضرب من تعترض على العمل، ويطلب منها أن تسدد له 4500 دينار إذا كانت تريد العودة إلى بلادها.

بالتحقيق مع الشرطي أنكر في البداية ما نسب إليه، لكن الفتيات المجني عليهن، تعرفن عليه وعلى المتهم الكولومبي في طابور عرض.

أسندت النيابة للشرطة تهمة الاتجار في البشر وأمرت بحبسه، وقد تم التجديد له أمس على ذمة القضية.