السجن سنتان و5 سنوات لثلاثة متهمين بوضع قنبلة وهمية في البلاد القديم

2017-03-29 - 2:12 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بحبس متهم سنتين وسجن اثنين 5 سنوات، بتهمة وضع جسم محاك للمتفجرات بمنطقة البلاد القديم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المتهم الاول قد بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بتاريخ ارتكاب الواقعة، ما يتعين معه إعمال العذر المخفف المبين بنص المادتين 70 و71 عقوبات.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في (16 يوليو/ تموز 2015)، وضعوا وآخرون مجهولون نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.