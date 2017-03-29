السعودية تعترض أربعة صواريخ أطلقت من اليمن

2017-03-29 - 2:15 م

مرآة البحرين (أ ف ب): أعلنت قيادة التحالف العسكري العربي في اليمن أن القوات الجوية السعودية اعترضت صباح الثلاثاء أربعة صواريخ أطلقها من اليمن باتجاه مدينتين تقعان في جنوب المملكة.

وقال بيان لقيادة التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت (...) أربعة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيات الحوثية اليمنية باتجاه مدينتي خميس مشيط وأبها" على بعد نحو 100 كلم من الحدود مع اليمن.

وتضم مدينة خميس مشيط قاعدة جوية رئيسية.

وأكد البيان أنه "تم اعتراض الصواريخ وتدميرها بدون أي أضرار" مشيرا إلى أن طائرات التحالف قامت "في الحال باستهداف مواقع الإطلاق".

وشددت قيادة التحالف على أن "استمرار المليشيات في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل وخصوصاً من ميناء الحديدة".

ويقع الميناء في غرب اليمن ويخضع لسيطرة الحوثيين. وقتل أكثر من 40 لاجئاً صومالياً بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئاً قبالة الحديدة في 16 آذار/مارس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية رجحت الأحد أن يكون التحالف خلف الهجوم، معتبرة أن إطلاق النار على المركب "قد يرقى إلى جريمة حرب".

وفي أعقاب الحادث، طالب التحالف العربي بقيادة السعودية بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

بدأ النزاع في اليمن بين قوات الحكومة وجماعة أنصار الله (الحوثيون) عام 2014، وتفاقم في 2015 مع قيادة المملكة السعودية في 26 آذار/مارس التحالف العسكري العربي في البلد الفقير لمساندة قوات الحكومة إثر سيطرة المتمردين، المتهمين بتلقي مساندة إيرانية، على صنعاء ومناطق أخرى.

وقتل في اليمن أكثر من 7700 شخص غالبيتهم من المدنيين، وأصيب أكثر من 40 ألف شخص آخر بجروح، وفقا للأمم المتحدة، في معارك بين الطرفين وأعمال قصف بحرا وبرا وجوا منذ انطلاق الحملة السعودية التي دخلت الأحد عامها الثالث.