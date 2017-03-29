والدة الشهيد حمدان للمعتصمين بالدراز: أرى فيكم ألف مصطفى… وسنزيد قوة

2017-03-29 - 10:19 م

مرآة البحرين: أكدت والدة الشهيد مصطفى حمدان أن المعتصمين في الدراز على خطى الشهيد حمدان الذي قدم روحه وحياته ودمه فداء لآية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقالت في رسالة للمعتصمين حول منزله بالدراز "أعزائي المجاهدين في ساحة الفداء، آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أمانة في أعناقنا فلا تبخَلوا بالروحِ والدّم. لا تُسلِموا الفقيه".

وأضافت "إنّي أرى فيكم ألفَ مصطفى وألفَ فدائيّ، فنحنُ على خُطى الشهيد مصطفى حمدان الذي قدّم روحهُ وحياتَهُ ودمَهُ فداء لديننا وعزتنا وشيخنا المجاهد آية الله الشيخ عيسى قاسم".

وخلصت بالقول "لن نتنازلَ ولن نتراجعَ ولن نضعُفَ إن شاء الله بل زِدنا وسنزيدُ قوةً وإصراراً، نفنى كلنا ويسلَم حسيننا".