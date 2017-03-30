رويترز: إدارة ترامب تمضي في صفقة بيع مقاتلات إف-16 للبحرين

2017-03-30 - 11:35 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال مصدر في الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونجرس باعتزامها المضي في صفقة قيمتها نحو خمسة مليارات دولار لبيع البحرين 19 مقاتلة من طراز إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن والمعدات المتصلة بها وهي صفقة تقرر تعليقها العام الماضي بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونجرس بأمر الصفقة في سبتمبر/أيلول الماضي خلال فترة إدارة الرئيس باراك أوباما. وتقرر سحب الخطة بسبب القلق من عدم تنفيذ البحرين وعودها بتحسين سجل حقوق الإنسان.

وقال المصدر إن إدارة ترامب تفصل بين الصفقة وقضايا حقوق الإنسان.

ولم يتسن الاتصال بأعضاء في الكونجرس للتعليق عما إن كانوا سيعترضون على البيع هذه المرة بسبب القلق من أوضاع حقوق الإنسان.

وإلى جانب المقاتلات تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 4.867 مليار دولار 23 محركا وأجهزة رادار وأنظمة إلكترونية أخرى وأسلحة جو/جو وجو/أرض ومعدات متصلة بها.

والإشعار الأخير الذي أرسل إلى الكونجرس يتيح مهلة 40 يوما لمراجعة إضافية من المجلس التشريعي يتبعه إشعار رسمي للكونجرس امتثالا لقانون مراقبة صادرات السلاح وبعدها تتم الموافقة على تراخيص البيع.

وأحجمت شركة لوكهيد مارتن عن التعليق.