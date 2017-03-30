رويترز: البحرين تقضي بإعدام اثنين في هجوم قتل فيه شرطيان عام 2015

2017-03-30 - 11:39 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال النائب العام إن محكمة بحرينية قضت يوم الأربعاء بإعدام مواطنين اثنين فيما يتصل بتفجير وقع عام 2015 وقتل فيه شرطيان وأصيب ستة آخرون.

وأضاف النائب العام في بيان أن المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن المؤبد على خمسة آخرين وأصدرت أحكاما بالسجن على 15 آخرين لمدد تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات بينما تمت تبرئة اثنين.

وتشهد البحرين اضطرابات من حين لآخر منذ أخمدت السلطات احتجاجات عام 2011 قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بدور أكبر في إدارة البلاد.

وقالت صحيفة الوسط إن الاثنين اللذين قضت المحكمة بإعدامهما هما محمد إبراهيم آل طوق ومحمد رضي عبد الله.

وكانت وكالة أنباء البحرين قد ذكرت في تقرير في أغسطس آب 2015 اسمي الاثنين ضمن مجموعة ألقي القبض عليها فيما يتصل بتفجير وقع في يوليو تموز من نفس العام خارج مدرسة للفتيات في قرية سترة إلى الشرق من المنامة أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ستة.

كما أسقطت المحكمة الجنسية عن ثمانية أعضاء بالمجموعة وأمرت سبعة آخرين بسداد 6640 دينارا (17616 دولارا) لتغطية التلفيات التي سببها الانفجار. ويمكن الاستئناف على الأحكام التي صدرت يوم الأربعاء.