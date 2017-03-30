السجن 10 و15 سنة وإسقاط الجنسية عن ثلاثة متهمين في قضية ذات خلفية سياسية

2017-03-30 - 1:16 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (الخميس 30 مارس/آذار 2017) بالسجن 15 سنة على متهم، و10 سنوات على اثنين آخرين، مع إسقاط الجنسية عنهم جميعاً، في قضية ذات خلفية سياسية.

وقال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الارهابية بأن المحكمة غرمت المتهم الأول 100 ألف دينار، إضافة إلى حكم السجن الصادر بحقه.

وتزعم السلطات أن تحرياتها دلت عن "قيام عناصر مجموعة إرهابية بتلقي التدريبات العسكرية على استخدام وتصنيع الأسلحة النارية والمتفجرات ويتم تمويل تلك الجماعة من قبل أشخاص متواجدين خارج البلاد بغرض السعي لزعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن وبتكثيف التحريات توصل لتحديد هوية المتهمين حيث تلقى أحدهم تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله العراقي بجمهورية العراق بعد أن تم ترتيب وتسهيل تلك التدريبات من قبل عناصر بحرينية مرتبطة مع حزب الله العراقي وتنقل المتهم سالف الذكر ما بين جمهورتي العراق وإيران والتقى بالعديد من العناصر الإرهابية وكلف من قبلهم بتنفيذ عمليات إرهابية حال عودته للمملكة، كما دلت التحريات على قيام المتهمان الثاني والثالث بتوفير أماكن السكن والمبالغ النقدية وتسهيل السفر للهاربين إلى إيران كما يقومان بدعم العناصر الإرهابية بداخل المملكة مادياً و يرتبط أحدهم بصلة وثيقة بقيادات الحرس الثوري الإيراني ويتلقى منهم دعم مالي من أجل تمويل ودعم العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة في جمهورية إيران".