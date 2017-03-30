مقتل شابين في إطلاق نار من قبل قوات سعودية على مزرعة بالعوامية

2017-03-30 - 2:20 م

مرآة البحرين: قتل سعوديان وأصيب أربعة آخرون بجروح في مواجهات مع قوات الأمن خلال مداهمة في بلدة العوامية في محافظة القطيف التي تسكنها غالبية من الشيعة في شرق المملكة، بحسب ما أعلنت الأربعاء وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن قوات الأمن داهمت في العوامية أمس الثلاثاء إحدى المزارع التي قالت أنها "تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في الإعداد والتخطيط والتجهيز لأعمالهم الإرهابية".

وتابعت أن القوة الأمنية تعرضت في بداية المداهمة "لإطلاق نار" من مزرعة مجاورة "فتم على الفور التعامل مع مصدر النار وتحييد خطره واستكمال تنفيذ المهام بنجاح"، مشيرة إلى مقتل شخصين أحدهما ينتمي إلى أسرة النمر، وإصابة أربعة آخرين.

وذكرت الوزارة أن القتيلين والمصابين الأربعة "سعوديون ومن أرباب السوابق والمشاركين في الأعمال الإرهابية والاعتداءات الإجرامية" مشيرة إلى العثور على مادة "تستخدم في صنع المواد المتفجرة" وطلقات نارية.

وبلدة العوامية تقع في محافظة القطيف، وهي مسقط رأس المرجع الشيعي الشيخ نمر النمر الذي أعدم في كانون الثاني/يناير 2016 بعد إدانته بتهمة "الإرهاب". وكان النمر أحد وجوه حركة احتجاج اندلعت في 2011 في خضم ثورات وانتفاضات واضطرابات ما عرف بالربيع العربي، وكانت بلدة العوامية مركز تلك الحركة.

وحركت الاحتجاجات الأقلية الشيعية الكبيرة في شرق السعودية الساعية إلى تحقيق إصلاحات وإلى المساواة في المعاملة في المملكة التي تحكمها سلالة مالكة سنية. وفي السعودية غالبية السكان من السنة لكن منطقة الشرقية الغنية بالنفط، تأوي معظم الشيعة السعوديين الذين يشتكون بانتظام من الاضطهاد والتهميش.