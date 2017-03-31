الداخلية تحيل قضية شجار بين مجنسين ومواطنين في الرفاع الشرقي للنيابة العامة

2017-03-31 - 10:56 ص

مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية أنها أحالت قضية شجار في الرفاع الشرقي، تم تداول مقطع مصور بخصوصه، إلى النيابة العامة.

وفي حسابها عبر تويتر الخميس (30 مارس/ آذار2017) أكدت أن «مدير عام شرطة الجنوبية أفاد بأنه تعقيباً على المقطع المصور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي متضمناً شجاراً بين أشخاص في الرفاع الشرقي، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة».

وكان مواطنون تداولوا مقطعاً مصورا على شبكات التواصل الاجتماعي، عن شجار بين مواطنين بحرينيين، ومجنسين من الجالية السورية، في الرفاع الشرقي، فيما لم يتضح من خلال المقطع المتداول خلفية الشجار.