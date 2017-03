الداخلية تحيل قضية شجار بين مجنسين ومواطنين في الرفاع الشرقي للنيابة العامة

بالفيديو عراك بين مجنسين وبحرينيين عند مخبز دلمون في منطقة #الحد .. هذا جزء بسيط جدا مما وصل اليه حال البلاد بسبب الفوضى والاجراءات الفاشلة والغبية و الفساد الحكومي في #التجنيس_السياسي والمخالف للقانون .. • ضياع الوطن بسبب هذه الحكومة الجاهلية المتخلفة ،، فالجميع صار يعاني من شيعة وسنه ولهذا خرج شعب #البحرين في ثورة ضد الفساد والسرقات والمخالفات ويطالب باسقاط هذه الحكومة وانتخاب حكومة منتخبة تمثل الإرادة الشعبية وتكون محاسبة ومراقبة تحترم نفسها و القانون والمواطنين #البحرين. . #الرفاع #المحرق #الزلاق #سترة #بني_جمرة #الدراز #كرانة #البديع #سماهيج #عراد #كرباباد #bahrain #العكر #مقابة #صدد #المالكية #ابوصيبع #الرياض #سوريا #الكويت #السعودية #اليمن

