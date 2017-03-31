وزارة العمل تطالب الصناديق الخيرية بإزالة حاويات جمع الملابس المستعملة «فوراً»

2017-03-31 - 11:04 ص

مرآة البحرين: أصدرت إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعميماً إلى المنظمات الأهلية، ومن ضمنها الجمعيات الخيرية تطالب فيه بإزالة الصناديق فوراً تفادياً للإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها أمانة العاصمة بإزالتها بالطريق الإداري خلال أسبوعين من تاريخه وتحميل المنظمات تكاليف الإزالة.

وجاء في التعميم الصادر من قبل مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى عبداللطيف جناحي بتاريخ 29 مارس/ آذار 2017 ما يلي:

«نود إخطاركم بأننا تلقينا خطابا من قبل أمانة العاصمة بشأن حاويات جمع الملابس واللوازم المستعملة يفيد بوجود عدد من الصناديق والحاويات في الطرق العامة، مخالفة لقانون إشغال الطرق رقم (2) لسنة 1996، وعليه نرجو منكم تصحيح وضع تلك الصناديق فورا، تفاديا للإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها أمانة العاصمة بإزالتها بالطريق الإداري خلال أسبوعين من تاريخه وتحميل المنظمات تكاليف الإزالة».

وكانت إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سبق وأن أصدرت تعميما إلى المنظمات الأهلية، خلال الشهر الجاري، طلبت فيه اقتصار وضع الحاويات عند مقار الجمعيات استناداً لما جاء من وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وأرجعت ذلك لـ «الحفاظ على المنظر العام وعلى سلامة المواطنين»، وشددت على «ضرورة التقدم بطلب للوزارة لجمع التبرعات يتضمن نوع الجمع والغرض منه، وطريقة الجمع بالحاويات وطرق التصرف بالتبرعات العينية المجموعة».