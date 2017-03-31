صحيفة محلية: غلق مدخل الدراز المقابل لباربار وفتح المدخل المقابل للمرخ

2017-03-31 - 11:08 ص

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط المحلية أن السلطات الأمنية أغلقت يوم أمس الخميس 30 مارس/آذار 2017 مدخل الدراز المقابل لقرية باربار، حيث تم اقتصر على دخول الطلبة والمعلمين فقط، وهو أحد المدخلين المسموح للأهالي القاطنين في البلدة الدخول من خلالهم إلى الدراز، منذ فرض الحصار على البلدة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات فتحت مدخل الدراز المقابل لقرية المرخ، كمدخل بديل عن الذي قامت بإغلاقه، فيما لم يتضح بعد سبب هذا الإجراء.

وتعاني الدراز التي يقطنها حوالي 30 ألف نسمة من حصار خانق منذ أكثر من 9 أشهر، على خلفية الاعتصام المقام عند منزل آية الله قاسم منذ 20 يونيو/حزيران 2016، حيث يعتصم الآلاف هناك احتجاجاً على إسقاط جنسيته، واستهدافه.

ولا تسمح السلطات لغير القاطنين في الدراز من دخول البلدة.