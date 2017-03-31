فواز بن محمد يقدم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى النرويج

2017-03-31 - 11:16 ص

مرآة البحرين: قدم سفير البحرين لدى بريطانيا، فواز بن محمد آل خليفة، أوراق اعتماده لملك النرويج هاوالد الخامس، كسفير غير مقيم.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن السفير زار وزارة الخارجية النرويجية واجتمع مع المسؤولين، بالإضافة إلى مأدبة عشاء أقامها سفير السعودية عصام عابد الثقفي على شرفه، وحضر مأدبة العشاء سفراء الدول العربية المعتمدون لدى النرويج.