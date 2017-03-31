2017-03-31 - 5:30 م

مرآة البحرين: استضافت جامعة ملبورن الجمعة (31 مارس/ آذار 2017) مؤتمر "الانتهاكات الحقوقية في دول الخليج" الذي تناول الأزمة الحقوقية في البحرين والكارثة الإنسانية في اليمن.

المؤتمر الذي نظمه معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان شهد إطلاق تقرير مفصل عن الإعدام في البحرين.

وأشارت رئيسة لجنة التقارير والدراسات في معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان فاطمة يزبك

إلى أن إعدام 3 نشطاء لم يستند إلى محاكمة عادلة، مبينة أن التقرير يوضح "التجاوزات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الحكومة البحرينية منذ بداية التحقيقات وخلال المحاكمة وبعد تنفيذ الإعدام".

رئيسة قسم الحملات في منظمة العفو الدولية في أستراليا ديانا السيد تحدثت عن الانتهاكات "الحقوقية الهائلة" التي تحدث في البحرين بشكل متواصل منذ فبراير / شباط 2011. كما لفتت إلى أن صفقات الأسلحة التي تعقدها الحكومة البحرينية تستخدمها لاحقًا في قمع المتظاهرين السلميين.

رئيس منظمة ريبريف في أستراليا، المحامي جوليان ماكماهون، أكد أن النظام القضائي "غير عادل في البحرين وأن النظام يوظّف القانون لارتكاب التجاوزات"، مشيرا إلى أن الإعدامات الأخيرة في البحرين تعد قتلًا خارج القانون نظرًا لمزاعم تعرض المتهمين الثلاثة للتعذيب وعدم حصولهم على حقهم في الدفاع بشكل كامل.

واختتمت الجلسة الأولى بمداخلة لرئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، النائب السابق جواد فيروز، تحدث فيه عن الاضطهاد الديني في البحرين الذي تعاني منه الأكثرية الشيعية على كافة الأصعدة، مؤكدًا على أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة باحترام حقوق جميع المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات بما فيها حرية التعبير والحريات الدينية.

أما الجلسة الثانية فقد خصصت للحديث عن جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في اليمن، واستعرض الأكاديمي اليمني إبراهيم المهدي، استهداف قوات التحالف الذي تقوده السعودية للمدنيين اليمنيين والمرافق الحيوية والمنشآت المدنية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الأرقام كارثية للقتلى والجرحى المدنيين والأطفال، وللمواطنين الذين يعانون من سوء التغذية.

وتناولت الناشطة الاجتماعية، عضو المجلس البلدي سو بولتون، الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في اليمن من خسائر في الأرواح والبنية التحتية والمنشآت التي تضمن حياة المدنيين (كالمرافق الصحية ومحطات الوقود وغيرها). مؤكدة على أهمية دور العالم الغربي لوضع حد لهذا الوضع الإنساني المتردي.

أما عضو منظمة سوشاليست ألترنيتيف، الناشط العماني حمزة كولين، فقد تناول الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ونتائج هذا الحصار الكارثية على المستوى الإنساني.