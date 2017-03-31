العفو الدولية: تعليق القيود المفروضة على بيع الأسلحة الأمريكية يضع واشنطن في خطر التواطؤ
2017-03-31 - 9:26 م
مرآة البحرين (خاص): دانت منظمة العفو الدّولية في بيان لها على موقعها على الإنترنت ما أفيد عن أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيرفع شروط حقوق الإنسان عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين على الرّغم من سجلها في القمع ضد المعارضين، ومشاركتها في التّحالف الذي تقوده السّعودية، والذي أدى إلى قصف آلاف المدنيين في اليمن.
وقال سانجيف بيري، وهو مدير برنامج الدّفاع في المنظمة، ردًا على ذلك إنّه "في حين تحصل الحكومة البحرينية على الأسلحة من الولايات المتحدة، تُسكِت المنتقدين وتشارك في تحالف عسكري يقصف المدنيين في اليمن".
وأضاف أنّ "هذه الصّفقة ترسل إشارة خطيرة إلى البحرين وجميع الدّول الأخرى التي تشارك في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ومن المثير للقلق بشكل خاص تسليح هذه الحكومات مع منع الفارين من العنف في الوقت ذاته من الدّخول إلى الولايات المتحدة".
وأشار بيري إلى أن "هذه الصفقة تضع الولايات المتحدة في خطر التّواطؤ في جرائم الحرب، وتثني الدول الأخرى، مثل السّعودية، عن معالجة سجلاتها في حقوق الإنسان".
- 2017-03-31هيومن رايتس فيرست تدين صفقة بيع طائرات إف 16 إلى البحرين
- 2017-03-31جامعة ملبورن تشهد إطلاق "معهد الخليج" تقريرا بشأن الإعدامات في البحرين
- 2017-03-31فواز بن محمد يقدم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى النرويج
- 2017-03-31دعوى من 4 تجار تطالب بوقف قرار تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لغرفة التجارة
- 2017-03-31صحيفة محلية: غلق مدخل الدراز المقابل لباربار وفتح المدخل المقابل للمرخ
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus