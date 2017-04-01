وزير الخارجية البحريني عن الحوار الخليجي الإيراني: الخلافات مازالت كبيرة
2017-04-01 - 9:36 ص
مرآة البحرين: قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أن دول الخليج استمعت إلى بعض الآراء من إيران، بخصوص بعض الملفات الخلافية، موضحاً أنها آراء "غير عميقة ولا مباشرة".
وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الوزير أن أبواب دول الخليج "مفتوحة أمام إيران شريطة التزامها بمبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ الطائفية"، مشيراً إلى أن "الخلافات مازالت كبيرة بين دول الخليج وإيران".
وعن مستقبل الحوار الخليجي الإيراني قال الوزير "الموضوع مازال في مراحله الأولية، إلا أن هناك بعض الآراء التي سمعناها ليست عميقة جدا وليست مباشرة في بعض المواضيع الخلافية بيننا وبينهم، ولكن نحن لا نغلق الباب، وسنرفع تقريرا في هذا الشأن إلى قادة دول المجلس في الاجتماع القادم، ونتمنى أن نحقق شيئا في هذا المجال".
ودعا خالد بن أحمد آل خليفة، إيران إلى أن تمد يدها للمنطقة قائلاً "المنطقة دائما كانت يدها ممدودة، لكن في أمور كثيرة لم نر منهم أي تجاوب، نتمنى أن نرى تجاوبا في هذا الشأن، وإذا حققنا أمورا، وخصوصا في تدخلاتهم في شؤون المنطقة، فسنكون قطعنا شوطا كبيرا" على حد قوله.
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