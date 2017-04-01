الجمارك تستعين بأجهزة ومعدات جديدة لكشف المخدرات والأسلحة والمواد الخطرة

2017-04-01 - 9:39 ص

مرآة البحرين: بدأت إدارة شؤون الجمارك، التابعة للداخلية في البحرين بالاستعانة بأجهزة ومعدات حديثة للكشف عن المخدرات والأسلحة وغيرها من المواد الخطرة ضمن محاولاتها للتصدي لعمليات تهريب المواد الممنوعة.

وقالت صحيفة أخبار الخليج المحلية أن الأجهزة الحديثة وخاصة أجهزة المسح الضوئي "تتميز بسرعة الكشف عن البضائع المخبأة والمهربة، مع التحقق من صحة قائمة البضائع. وتشمل الأجهزة الحديثة المتوافرة الآن لدى الجمارك أجهزة خاصة للفحص الشامل للحاويات، وفي الوقت نفسه أجهزة أخرى لفحص الأشياء المتناهية الصغر، حيث تظهرها بكل دقائقها وتفاصيلها، وخاصة الطرود والرزم الصغيرة".

وتراقب جمارك البحرين جميع النقاط الحدودية باستخدام شبكة دائرة تلفزيونية كبيرة مغلقة (كاميرات مراقبة) تتيح لهم أن يكونوا على دراية بما يجري من عمليات على النقاط الحدودية براً وبحراً وجواً.