خطيب جامع الخالد يهنئ الداخلية لكشفها عن خلية مزعومة

2017-04-01 - 9:42 ص

مرآة البحرين: هنأ خطيب جامع الخالد في المنامة، الشيخ عبدالله بن سالم المناعي، وزارة الداخلية البحرينية، على كشفها لخلية إرهابية مزعومة.

وقال المناعي في خطبة الجمعة (31 مارس/آذار 2017) "بفضل الله وتوفيقه وشجاعة جنودنا من رجال الأمن استطاعوا الكشف عن الخلية الإرهابية التي لها صلة بإيران لما ورد على لسان المتهمين في اعترافهم بذلك، ونقول شكرا جزيلا إلى جميع منتسبي وزارة الداخلية وأخص بالشكر وزير الداخلية، على بذلهم هذا الإنجاز الكبير الناجح في القبض السريع والكشف عن المخططين للاعمال الإرهابية الخطيرة للنيل من هذا الوطن وشعبه، والافساد في الارض".

وأضاف "نقول لهؤلاء ومن اغتر بهم اتقوا الله وعودوا إلى الله فلا تكونوا عونا للظالمين وجندا لهم بهذه الأفكار الدخيلة والدعوات المضللة من تطرف طائفي باستغلال شباب من الخداع بهذا التطرف المنحرف بالتخريب والعدوان على الناس".

وتابع "ان ما يفعله هؤلاء الجهال من التخريب والاعتداء تشويه للإسلام وصد عنه وهو حرام ومعصية لله ورسوله".

وفي القسم الآخر من خطبته، استعرض المناعي كلمة ملك البحرين الأخيرة التي ألقاها أمام القمة العربية في الأردن، مشيداً بما جاء فيها من "الوقوف مع الإخوة في اليمن" في إشارة للحرب التي تشارك فيها البحرين على اليمن بقيادة السعودية.