الاستئناف: السجن سنة و5 سنوات لثلاثة متهمين بحرق حاوية قمامة في توبلي

2017-04-01 - 9:45 ص

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات لمستأنف والحبس سنة لمستأنفين آخرين بقضية إغلاق الطريق وإحراق حاويتي قمامة في توبلي.

المستأنفون الثلاثة كانوا ضمن خمسة متهمين أدينوا في القضية، وتتحصل الواقعة في أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على التجمع بمنطقة الزراعات للقيام بعملية حرق إطارات في الشارع القريب من أحد المخابز وبالفعل تجمعوا وتوجهوا صباحا إلى مكان ارتكاب الواقعة بمنطقة توبلي شارع عمان حيث قاموا بغلق الطريق بحاويتي قمامة ووضع الاطارات بعرض الطريق وسكب البنزين عليها وإشعال النيران بها ثم فروا هاربين.

وجهت النيابة العامة إليهم أنهم في 14 نوفمبر 2015، أشعلوا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات مملوكين للغير وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وعرضوا وآخرون مجهولون للخطر عمدا وسائل النقل الخاصة.