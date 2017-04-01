تأييد السجن 3 و5 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية في سار

2017-04-01 - 9:49 ص

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء الدين هريدي وصلاح رزق وأمانة السر يوسف بوحردان، بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات لمستأنف و3 سنوات لثلاثة آخرين، في قضية وضع قنبلة وهمية وحرق إطارات والتعدي على الشرطة بمنطقة سار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمون اتفقوا فيما بينهم على وضع هيكل بالطريق العام في سار والاعتداء على الشرطة، وبالفعل قاموا عصر يوم الواقعة بالتجمع مع آخرين يزيد عددهم على 30 شخصا، وتوجهوا إلى الشارع العام وقاموا بإغلاق الطريق بالطابوق والإطارات، ثم تولى المتهم الخامس وضع الهيكل المحاكي لاشكال المتفجرات بمنتصف الطريق، وأشعلوا النار في الإطارات لاستدراج الشرطة، وعند حضورهم اعتدوا عليهم وفروا هاربين بهدف بث الرعب وترويع الآمنين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 14/11/2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا حريقا عمدا في المنقولات المبينة بالأوراق بأن أضرموا النار في المنقولات في الطريق العام معرضين حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما أنهم وضعوا وآخرون أحداث ومجهولون في مكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات، والتي تحمل على الاعتقاد أنها كذلك تنفيذا لغرض إرهابي، واشتركوا مع آخرين أحداث ومجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف»

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالنسبة للمتهمين الأول والثالث والرابع أنهم وإن بلغوا الخامسة عشرة إلا أنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم مما يتوافر بحقهم العذر المخفف عملا بنص المادتين 70 و71.