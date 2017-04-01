الاستئناف تنظر قضية القيادي في الوفاق الشيخ حسن عيسى 10 أبريل الجاري

2017-04-01 - 9:52 ص

مرآة البحرين: تقدمت هيئة الدفاع عن الشيخ حسن عيسى المدان بالسجن 10 سنوات وعن حسن علي حسن المحكوم بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 500 دينار ومحمد أحمد علي فخراوي المحكوم لمدة سنتين، وحسين أبوالقاسم كشتكار المحكوم لمدة سنتين، بالطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا وذلك في قضية قتل شرطيين والشروع في قتل 6 آخرين، فيما وجّهت للشيخ حسن عيسى وآخرين تهمة تمويل الجماعة الإرهابية.

وحددت محكمة الاستئناف بحسب هيئة الدفاع 10 أبريل/ نيسان 2017 للنظر في أولى جلسات الاستئناف.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت يوم الأربعاء 29 مارس/ إذار 2017، ، بإجماع الآراء بالإعدام للمتهمين الأول محمد إبراهيم آل طوق والثانى محمد رضي عبدالله حسن، في قضية تفجير حافلة وقتل شرطيين في سترة، وعقوبات بين المؤبد و6 أشهر وببراءة متهمين وإسقاط جنسية 8 متهمين، فيما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لعضو جمعية الوفاق (المنحلة) الشيخ حسن عيسى، وغرامات لعدد من المتهمين.