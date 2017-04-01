تخفيف عقوبة المغرد بوخميس إلى السجن سنتين لانتقاده حرب اليمن

2017-04-01 - 9:54 ص

مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بتعديل عقوبة متهم من سجنه 5 سنوات لسنتين بواقعة إذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب في حساب بـ «تويتر» يحمل اسم «بو خميس»، ومصادرة الهاتف المستخدم، ونشر الخبر في إحدى الصحف المحلية.

وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في سبتمبر/ أيلول 2015 أذاع عمداً في زمن الحرب بيانات، وعمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة، وإثارة الفزع بين الناس وإضعاف الجلد في الأمة بأن نشر العبارات، كما حرض علنا على بغض طائفة من الناس والازدراء بها وكان من شأن ذلك اضطراب السلم.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في سبتمبر/أيلول 2015 أذاع عمداً في زمن الحرب بيانات وعمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة وأثار الفزع بين الناس وإضعاف الجلد في الأمة بأن نشر العبارات، كما حرض علنا على بغض طائفة من الناس والازدراء بها وكان من شأن ذلك اضطراب السلم.