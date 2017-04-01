2017-04-01 - 10:04 ص

مرآة البحرين: انتقد خطيب جامع نوف النصار بمدينة عيسى، الشيخ عبدالرحمن الفاضل، وبشدة، كل الداعين إلى علاقات حسن الجوار مع إيران، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة مؤخراً، دون أن يسميه.

وفي خطبته التي ألقاها في الجامع أمس الجمعة 31 مارس/آذار 2017 قال الفاضل "إن الدولة الفارسية ماضية في تنفيذ مخططاتها المرسومة لها، ولا يمكن أن ترْدعها المناشدات بالكف عن عدوانها".

وتابع "إننا مع كل هذا العدوان والإجرام نتلطف معها في الخطاب، ونناشدها بحسن الجيرة، ما هذا الخور وما هذه الذلة والمهانة التي تفسرها الدولة الصفوية على أننا خائفون منها فيزيدها ذلك طمعا فينا أكثر فأكثر، فتمعن في العدوان والتحدي، فهل من قوة حقيقية تظهرونها أيها العرب لمواجهة وصد هذا التحدي الآثم والعدوان المجرم".

ومن جانب آخر اتهم الفاضل الحكام العرب بالتطبيع مع إسرائيل، في القمة الأخيرة التي عقدت بالأردن وقال "إن الجديد الملحوظ بعد كل قمة هو الاقتراب أكثر فأكثر من الاعتراف الرسمي بالكيان الصهيوني المحتل".

وأكمل "ألا ترون كيف يستجدي العرب في قممهم الكيان الصهيوني الغاصب المحتل ويأملون بقبوله بالمبادرة العربية الداعية إلى حل الدولتين. أما تسمعون خطاباتهم كيف ينادونها بكل صراحة باسمها الرسمي الذي تدعيه والذي جرت العرب إلى الاعتراف به «إسرائيل» بالموافقة على ذلك لتنعم بالجيرة والأمن مع أبناء عمومتها العرب" على حد قوله.