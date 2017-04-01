الأمم المتحدة: نطالب البحرين باتخاذ خطوات لبناء الثقة وإجراء حوار وطني حقيقي
2017-04-01 - 9:00 م
مرآة البحرين: دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات وافية في ظروف مقتل متظاهرين في البحرين. وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حقّ في مؤتمر صحافي (31 مارس/ آذار 2017) إن "الأمم المتحدة طالبت البحرين باتخاذ خطوات لبناء الثقة وإجراء حوار وطني حقيقي يكفل السلام والأمان لأبناء البحرين".
وقال حق رداً على سؤال "فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في البحرين سأشير فقط إلى أننا في الأسابيع الأخيرة كنا نعرب عن قلقنا بشأن القيود المفروضة على الحريات الأساسية، مثل الحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير في البحرين"، مضيفاً "نحن نشجع الحكومة على اتخاذ تدابير هادفة لبناء الثقة، بما في ذلك إجراء حوار وطني حقيقي يكفل السلام والأمان والازدهار لكافة أبناء البحرين".
وداً على سؤال آخر بشأن عمليات القتل خارج القضاء من قبل الشرطة لمتظاهرين علق "إننا نأمل ونأمل بالتأكيد أن يتم التحقيق بشكل سليم في جميع هذه الوفيات"، على حد تعبيره.
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