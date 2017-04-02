السفير البريطاني: قلقون مما تواجهه البحرين من إرهاب ولا علم لنا بأجندة المعارضة في لندن

2017-04-02 - 12:22 م

مرآة البحرين: قال السفير البريطاني لدى البحرين سايمون مارتن: «نحن قلقون مما تواجهه البحرين من الإرهابيين، وقد اتخذنا موقفنا بشأن ذلك، وذلك لا يقتصر على البحرين فقط وإنما حتى على الدول المجاورة، نحن نواجه تحدياً في تهديد الأمن ويجب أن نواجه التحديات معاً لأنّ الإرهاب لا صديق له، كما نرفض تهديدات إيران للبحرين ودول الخليج».

ولفت مارتن خلال مؤتمر صحافي مع الصحف البحرينية عقده أمس السبت 1 أبريل 2017 في مقر السفارة بالعاصمة البحرينية المنامة، إلى أن هناك علاقة قوية تربط البحرين ببريطانيا، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 10 آلاف مقيم بريطاني في البحرين بعضهم موجودون لفترة مؤقتة، وبعضهم يحملون الجنسية البحرينية، مبيناً بأن هناك العديد من البريطانيين الذين خدموا البحرين.

وفي ما يخص المعارضة البحرينية في بريطانيا وتأثيرها وكيف ستقوم بريطانيا بمواجهتهم والحد من نشاطاتهم، قال مارتن: «نحن قلقون من ما تواجهه البحرين من الإرهابيين وقد اتخذنا موقفنا بشأن ذلك وذلك لا يقتصر على البحرين فقط وإنما حتى على الدول المجاورة، نحن نواجه تحدي في تهديد الأمن ويجب أن نواجه التحديات معاً لأن الإرهاب سيقضى على الجميع».

وأضاف «أمن الخليج هو أمننا لذا يجب أن نواجه هذه التحديات معاً لأن الإرهاب لا صديق له، وعن ما إذا كان سيتم تغير تعاملنا مع المعارضة البحرينية في الخارج فنحن سياستنا تجاه المعارضين أو اللاجئين السياسيين تعتمد على اتفاقيات ومعاهدات دولية وعلى قوانين صادرة من المحاكم، لذا فإن سياسات التعامل تستند على قوانين ومعاهدات واتفاقيات».

وأكد مارتن أنه ليس له علم بأن أجندات المعارضة البحرينية في بريطانيا والتي ربما تكون أجندات فردية، مشدداً على أن بريطانيا تمنع أن يكون الأفراد ممولين إلى الإرهاب.

وفي رده عن ما إذا كان هناك نية لتنظيم عمليات اللجوء السياسي وذلك لوجود معارضين في بريطانيا وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له لندن أكد مارتن أن ما حدث كان هجوماً من شخص بريطاني وقد تلقى تعليمه في مدارس بريطانيا، مبيناً بأنه لا توجد علاقة بينه وبين اللجوء السياسي، مبيناً أن بريطانيا تنظم عمليات اللجوء السياسي وذلك للحد من التهديدات التي تواجهها بريطانيا.

وعلى صعيد حقوق الإنسان أكد مارتن أن بريطانيا تعمل مع العديد من المنظمات في البحرين وقد كان هناك طلب من مملكة البحرين لمساعدتها في جلب الخبراء، مؤكداً أن البحرين تتمتع بضمانات لحقوق الإنسان في البحرين وهذا شيء فريد، مبيناً بأن استقدام عدة خبراء من بريطانيا إلى البحرين في مجال حقوق الإنسان لا يعني بأن بريطانيا كاملة فلا يوجد هناك كمال، ملفتاً إلى الشكاوى ضد رجال الأمن أمراً وارداً في كل دولة بما فيها بريطانيا فهناك العديد من من يعتقد بأنه تم ممارسة العنف ضده.