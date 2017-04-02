"الداخلية" تعلن القبض على شخص من بني جمرة وتتهمه بالترويج لمسيرة "وقفة أهالي الرفاع ضد قانون المرور"
2017-04-02 - 12:27 م
مرآة البحرين: صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني اليوم الأحد (2 أبريل2017)، أنه في إطار متابعة ورصد ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم تحديد هوية شخص قام بالنشر والترويج لرسالة تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مفادها الدعوة لمسيرات غير قانونية بعنوان "وقفة أهالي الرفاع ضد قانون المرور"، وهو الأمر المجرم بالمادة رقم (13) من قانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
وأضاف أنه تم القبض على المذكور في منزله بقرية بني جمرة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته للنيابة العامة. وشدّد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني على عدم الانجرار وراء مثل هذه الدعوات التحريضية، وأن الانصياع لها والمشاركة فيها فيه مخالفة للقانون.
- 2017-04-02العفو الدولية: الطالب علي محمد حكيم العرب تعرض للصعق بالكهرباء ونُزعت أظافره
- 2017-04-02الشيخ الدقاق عن اسقاط جنسيته: استهداف لمن يطالبون بحقوقهم وبالأخص من يدافعون عن آية الله قاسم
- 2017-04-02إسقاط جنسية الشيخ عبدالله الدقاق واثنين آخرين
- 2017-04-02السفير البريطاني: قلقون مما تواجهه البحرين من إرهاب ولا علم لنا بأجندة المعارضة في لندن
- 2017-04-02اختراق موقع جمعية وعد الإلكتروني وتهكيره و"مجهولين" يتحكمون به
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus