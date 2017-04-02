الشيخ الدقاق عن اسقاط جنسيته: استهداف لمن يطالبون بحقوقهم وبالأخص من يدافعون عن آية الله قاسم

2017-04-02 - 3:10 م

مرآة البحرين: قال الشيخ عبدالله الدقاق وهو عالم ديني بحريني بارز ويدير حوزة علمية في مدينة قم الإيرانية تعليقاً على إصدار محكمة بحرينية حكما عليه وعلى اثنين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط جنسياتهم جميعاً، إن "هذه المحاكمة كيدية وباطلة جملة وتفصيلاً ولا أعترف بها، والمستهدف بها كل من يطالب بالحقوق العادلة والمشروعة لشعبنا المظلوم في البحرين، وبالأخص من يدافع عن سماحة آية الله القائد المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم".

وجاء نص بيان الشيخ الدقاق كالتالي: لا يخفى على المراقب السياسي مدى التصعيد والتخبط الذي يقوم به النظام في البحرين هذه الأيام.

وتأتي محاكمتي وإسقاط جنسيتي في هذا السياق، فهذه المحاكمة كيدية وباطلة جملة وتفصيلاً ولا أعترف بها، والمستهدف بها كل من يطالب بالحقوق العادلة والمشروعة لشعبنا المظلوم في البحرين، وبالأخص من يدافع عن سماحة آية الله القائد المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم( أيده الله ).

ابن البلد الاصلي أباً عن جد، لايحتاج إلى إثبات جنسيته بأوراق يتلاعب بها النظام كيفما يشاء، وإنما يحتاج إلى ذلك الغرباء والدخلاء الذين قدموا لبلادنا وعبثوا بخيراته ومقدراته، وظلموا السكان الاصليين.

إسقاط جنسيتي زادني إصراراً على ضرورة مواصلة الطريق لتحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة حتى تحقيق النصر المؤزر، وما ضاع حق وراءه مطالب، والله ولي التوفيق، قال تعالى: ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين )، صدق الله العلي العظيم.