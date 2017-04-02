العفو الدولية: الطالب علي محمد حكيم العرب تعرض للصعق بالكهرباء ونُزعت أظافره

2017-04-02 - 5:20 م

مرآة البحرين: قالت معلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية إن المعتقل علي محمد حكيم العرب تعرض للتعذيب خلال فترة استجوابه التي استمرت 26 يوما، بما في ذلك نزع أظافره والصدمات الكهربائية والضرب.

وأفاد العرب أن ضابطا من النيابة العامة جاء إلى مكان احتجازه وأجبره على التوقيع على "اعتراف" ومعصوب العينين. ويقول إنه احتجز بمفرده في غرفة يأتي إليها الضباط للاستجواب والضرب.

وأطلقت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً لإنقاذ الطالب العرب من التعذيب الذي يتعرض له في مبنى التحقيقات الجنائية سيء الصيت ومركز الحبس الاحتياطي بعد اعتقاله في 9 فبراير/شباط 2017.

وحثت المنظمة "السلطات البحرينية على أن تأمر بإجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وفعال في مزاعم تعذيب علي العرب. ويشمل ذلك فحص خبير طبي بشكل مستقل ومهني.

ودعت إلى ضمان حصول العرب إلى الرعاية الطبية التي يحتاج إليها، وأن لا يتعرض لمزيد من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، كما دعت لمنح علي العرب إمكانية الوصول الفوري لمحاميه، بما في ذلك الوصول إلى جميع الأدلة التي يحتفظ بها الادعاء.

وقالت المنظمة أن العرب يدعي أنه تعرض للتعذيب وأرغم على "الاعتراف"، وقد حرم من الاتصال بمحام. وعند نقله إلى سجن الحوض الجاف في 7 مارس/آذار، قال إنه تعرض للضرب مرارا على قدميه. وهو لا يزال معرضا لمزيد من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

ووفقا لمعلومات منظمة العفو الدولية، عندما وصل علي العرب إلى سجن الحوض الجاف في 7 مارس، اقتيد إلى مكتب إدارة السجن، وطلب منه أن يقبل حذاء الضابط. وعندما رفض، تعرض للضرب مرارا على قدميه. وبسبب الألم في ساقيه، كان يعاني من صعوبة في الوقوف وكان فقط قادرا على الصلاة بجلوس. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، شوهد نقله على كرسي متحرك إلى عيادة السجن. كما أفاد شهود عيان بأن أظافر علي العرب تنمو مرة أخرى من الجذور.