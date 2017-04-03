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البحرين تستنكر إلقاء البيض الفاسد على مسؤول عسكري سعودي في لندن وتصف المحتجين بـ "الإرهابيين"
2017-04-03 - 12:30 م
مرآة البحرين: استنكرت وزارة الخارجية البحرينية، إلقاء محتجين في العاصمة البريطانية لندن، البيض الفاسد على مسؤول عسكري سعودي، واصفة ما حدث بـ "الاعتداء الهمجي"، معتبرة المحتجين "مجموعة من الإرهابيين".
وكان محتجون في العاصمة البريطانية لندن ألقوا البيض الفاسد على المتحدث باسم القوات المشاركة في الحرب على اليمن، اللواء أحمد عسيري، الخميس الماضي، احتجاجاً على استمرار الحرب.
وقالت البحرين أن ما أسمته بالاعتداء يندرج "ضمن المحاولات البائسة لبعض الجهات لتقويض أي جهود سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، والعمل على تأجيج الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ككل".
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