إيران ترفض اتهام أمريكا لها بتصدير الإرهاب وتتهم السعودية

2017-04-03 - 12:37 م

مرآة البحرين (رويترز): رفضت إيران اتهام وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس لها بأنها "المُصدر الرئيسي للإرهاب" وقالت يوم السبت إن المصدر الرئيسي له هو السعودية حليفة الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "تتعمد بعض الدول وفي مقدمتها أمريكا تجاهل المصدر الرئيسي للإرهاب التكفيري الوهابي والتشدد."

ويشير قاسمي في تصريحاته إلى الجماعات الإسلامية المتشددة والفكر الوهابي المتبع رسميا في المملكة.

وتنفي السعودية دعم الإرهاب وتلاحق المتشددين على أراضيها واعتقلت الآلاف ومنعت المئات من السفر للقتال في الخارج كما صادرت أموال متشددين.

وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بدعم الإرهاب. والعلاقات بينهما مشحونة إذ تدعم كل منهما أطرافا مختلفة في الصراعات باليمن والعراق وسوريا.

وقال قاسمي "المغالطة في الإشارة إلى الجذور والموارد المالية والفكرية للإرهاب هي السبب الرئيسي في إخفاق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب."

وتأتي تعليقات قاسمي بعد تصريحات لماتيس ردا على سؤال عن قوله في 2012 إن التهديدات الثلاثة الرئيسية التي تواجه الولايات المتحدة هي "إيران ثم إيران ثم إيران". وأضاف ماتيس يوم الجمعة أن سلوك إيران لم يتغير منذ ذلك الحين.

وتابع للصحفيين "في الوقت الذي تحدثت فيه عن إيران كنت قائدا للقيادة المركزية الأمريكية وكانت (إيران) المُصدر الرئيسي للإرهاب... بصراحة كانت الدولة الرئيسية الراعية للإرهاب وهي تواصل هذا السلوك اليوم."