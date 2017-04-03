اعتقال والد الشهيد علي الشيخ تنفيذا لحكم بالسجن 3 سنوات… وحكم مماثل بحق 3 آخرين

2017-04-03 - 5:51 م

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) جواد الشيخ (والد الشهيد علي الشيخ) من قاعة المحكمة بعد أن أيدت محكمة استئناف حكما بسجنه 3 سنوات.

وأيدت المحكمة أحكاما مماثلة بحق والدة الشهيد علي مشيمع، مكي أبو تاكي (والد الشهيد محمود أبو تاكي) وحسين برويز أمين عام المنظمة الأوروبية- البحرينية لحقوق الإنسان.

وكانت السلطات قد وجهت تهم للنشطاء الأربعة بالتجمهر وإهانة ملك البلاد.

وينشط آباء الشهداء في المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وإنهاء استحواذ الأسرة الحاكمة على السلطة إضافة إلى محاكمة المتورطين في قتل أبنائهم.