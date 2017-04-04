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زعيم المعارضة يقلل من شأن حكم محكمة بحرينية بتخفيض سنوات سجنه
2017-04-04 - 12:14 ص
مرآة البحرين: تعليقا على تخفيض محكمة التمييز حكمه من السجن 9 سنوات إلى 4 سنوات، قلل الأمين العام من إجراء المحكمة وقال إن "الانفراج الأكبر هو تحقيق الحرية والديمقراطية للبحرين".
وجدد الشيخ سلمان في اتصال هاتفي مع عائلته رفضه للتهم التي وجهت إليه.
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