زعيم المعارضة يقلل من شأن حكم محكمة بحرينية بتخفيض سنوات سجنه

2017-04-04 - 12:14 ص

مرآة البحرين: تعليقا على تخفيض محكمة التمييز حكمه من السجن 9 سنوات إلى 4 سنوات، قلل الأمين العام من إجراء المحكمة وقال إن "الانفراج الأكبر هو تحقيق الحرية والديمقراطية للبحرين".

وجدد الشيخ سلمان في اتصال هاتفي مع عائلته رفضه للتهم التي وجهت إليه.