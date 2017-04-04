البحرين وتونس تتفقان على تشكيل لجنة لتفعيل الاتفاق الأمني بينهما

2017-04-04 - 12:22 ص

مرآة البحرين: اتفقت البحرين وتونس على تشكيل لجنة أمنية ثنائية تقوم بوضع برنامج عمل لمتابعة تفعيل الاتفاق الأمني بين البلدين، جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب مع نظيره البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة في العاصمة تونس.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن اللقاء أكد على أهمية "مواصلة مسيرة التعاون والتنسيق الأمني".

وكان الرئيس التونسي لباجي قائد السبسي قد استقبل الوزير البحريني وأكد تضامن بلاده مع "مساعي البحرين الرامية إلى ضمان أمنها واستقرارها"، بحسب الوكالة.