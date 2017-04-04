البحرين: توقيف رجلي أعمال واتهامها بالاعتصام دون ترخيص أمام غرفة التجارة

2017-04-04 - 1:37 م

مرآة البحرين: قال صاحب الأعمال نادر علاوي إن الشرطة أوقفته، هو وصاحب الأعمال كريم فليج، وتم توجيه تهمة الاعتصام دون ترخيص لهما أمام مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين في منطقة السنابس.

وقال علاوي، في اتصال هاتفي مع صحيفة الوسط المحلية، أنه يتواجد في مركز شركة المعارض، وأنه كان في زيارة إلى مقر الغرفة، للإبلاغ عن همومهم كأعضاء غرفة، إلا أن أبواب الغرفة كانت مغلقة إلكترونياً. ولفت إلى أنه طلب من المسئولين فتح مكاتبهم للتحدث عن «همومهم» إلا أنه تم رفض الطلب ودعاهم للتحدث عن مشاكلهم مباشرة، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن مثل هذه الأمور على الملأ.

وقال علاوي أنه تصادف وجودهما مرور أحد أعضاء مجلس الإدارة والذي كان على موعد اجتماع وطلب منهما الانتظار ريثما ينهي اجتماعه، لينتظروا في مواقف سيارات الغرفة قبل أن تقوم الشرطة بتوقيفهما. ونفى متحدث رسمي في الغرفة علم الغرفة بالواقعة، وعليه فإنه لا يمكنه التعليق.