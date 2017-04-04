موظفو بلدي الشمالية بلا راوتب منذ 6 أشهر

2017-04-04 - 1:41 م

مرآة البحرين: أنهى عدد من موظفي أمانة سر مجلس بلدية المحافظة الشمالية المؤقتين 6 أشهر من دون صرف رواتبهم من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ودخلوا مع بداية شهر أبريل/ نيسان 2017 شهرهم السابع.

واستعرضت عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية فاطمة القطري خلال جلسة المجلس الاعتيادية 14 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017)، استعرضت معاناة الموظفين والموظفات المؤقتين البالغ عددهم 8، متطرقة إلى تصريحات وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف المتكررة بشأن تسكين الموظفين في الوقت الذي مازالت مشكلتهم مستمرة من دون حقهم في الرواتب.

وناشد المجلس رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة للتدخل والتوجيه للتعجيل في حل المشكلة التي من عواقبها انقطاع دخل أسر لمدة 6 أشهر وأكثر.